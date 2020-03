Michelisz, dai videogiochi al titolo… ad Esports WTCR

Norbert Michelisz è uno dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che prenderà parte alla serie Esports WTCR.

Il pilota del BRC Racing Team, che lo scorso anno ha vinto il titolo con la Hyundai i30 N TCR, è approdato al mondo delle corse proprio tramire i videogiochi.



Nel 2005 Gábor Wéber gli diede modo di effettuare un test all’Hungaroring. Nonostante fosse un debuttante, l’ungherese chiuse a soli 0″2 da lui con una Renault Clio della Zengő Motorsport.



“A 10 anni da allora ho realizzato il mio sogno – afferma Michelisz – A 18 anni la situazione famigliare non mi permetteva certamente di correre e non ci pensavo nemmeno, ma a 21 anni mi hanno invitato per un test grazie ai risultati ottenuti coi videogiochi. Era la prima volta che mi capitava di guidare una vera auto da corsa e anno dopo anno sono riuscito a scalare la vetta. Per me è tutto incredibile, ho lottato e vinto gare, oltre che combattuto per il campionato in due occasioni”.

