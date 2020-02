Michelisz, due mesi da Re del WTCR

Due mesi fa, Norbert Michelisz si è laureato Re del WTCR a Sepang.

Vediamo cosa disse il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse nell'intervista di allora rilasciata ad Alexandra Legouix per WTCR All Access.



Emozioni

“Ho provato a capire cosa stava succedendo, tutti vogliono vincere e per me questo era il massimo, ma dopo una giornata come quella di oggi dove non ero sicuro di poter partire, è stata durissima".



Preoccupazioni

“La macchina aveva un problema, quando davo gas faceva un brutto rumore e quindi ho provato un reset. Poi le cose si sono sistemate e allora ho potuto correre".



Gara 3

“Sapevo che avrei dovuto almeno arrivare terzo per non correre rischi stupidi. Esteban Guerrieri doveva invece rischiare e l'ha fatto, ho provato a non forzare, anche se quelli dietro di me avevano un gran passo. Fra le curve 9-10 ho avuto contatti con una Audi e pensavo che la posteriore sinistra si fosse rotta. Johan Kristoffersson è arrivato come un fulmine alla 12 e mi ha passato, per cui ho pensato che sarebbe dovuto succedere qualcosa, dato che era fortissimo".



"Poi è uscita la safety car che ci ha raggruppati e quando si è levata di torno ho spinto come un matto, alla 14 siamo arrivati in tre appaiati. Johan e Mikel Azcona avevano un passo fantastico, dovevo finire terzo e ci ho provato; successivamente anche Esteban ha avuto problemi, ma la chiave è stata che Johan e Mikel fossero i più veloci".



Ultimo giro

“Arrivati all'ultima curva, Gabriele Tarquini era dietro a me e poteva proteggermi, per cui tagliato il traguardo... beh, io non sono uno che si emoziona facilmente, però lì ho sentito una liberazione da tutta la pressione. Era il mio sogno e quelli di molti ungheresi che si realizzava".

