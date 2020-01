Michelisz e un vantaggio psicologico

Norbert Michelisz è il Re del WTCR al via della stagione 2020 e avrà un vantaggio psicologico.

Vincere il titolo lo ha messo nelle condizioni che l'ungherese preferisce, ovvero essere preda.



"Non vedo l'ora di ricominciare l'anno prossimo, partirò nella stessa posizione, ossia quella della preda - ha detto il 35enne pilota della BRC, che nell'albo d'oro succede al suo compagno Gabriele Tarquini - Psicologicamente, essere Campioni è una bella spinta e mi renderà un pilota migliore nel 2020 ed oltre. Quando vinci una gara ti senti ancor più forte e in grado di aggiudicartene altre, questo è il mio obiettivo per le prossime stagioni. Ottenere più successi e titoli".



La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup comincerà a Marrakech, in Marocco, il weekend del 3-5 aprile.

