Michelisz fuori in Q1

Norbert Michelisz è stato eliminato dalla Q1 dopo aver vinto Gara 1 della WTCR Race of Portugal in Vila Real ieri.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse non è andato oltre il 16° posto con la sua i30 N nei primi 30' di sessione di qualifica odierni, con il leader Esteban Guerrieri che ora avrà la possibilità di incrementare il suo vantaggio in classifica sull'ungherese.



"Nell'ultimo giro sono stato sfortunato perché ho beccato alcune macchine, ma sinceramente il passo non era quello di ieri e non so il perché", ha detto Michelisz.



Delle quattro auto della BRC, solo quella di Nicky Catsburg è riuscita a passare in Q2, con Augusto Farfus che ha commesso un errore sbattendo alla curva 4 e rompendo la sospensione anteriore destra.



Lo stesso sbaglio lo ha fatto anche Kevin Ceccon (Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta) e i commissari hanno dovuto riparare a lungo il guard-rail.

