Norbert Michelisz scatterà dalla pole position della griglia invertita di Gara 2 nella WTCR Race of China dopo una difficile qualifica a Ningbo.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha chiuso decimo con la sua i30 N in Q2 guadagnandosi la partenza al palo.



“Non mi ricordo l'ultima volta che sono arrivato decimo, per cui sono felice - ha detto l'ungherese, che deve recuperare terreno su Esteban Guerrieri in classifica - Non so se avevo la macchina per lottare per la pole assoluta in questo weekend, ma l'obiettivo è stato raggiunto. La pioggia ha influito e io ho commesso un paio di errori nel mio giro veloce della Q2, più di così non si poteva fare".



Nono Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) in Q2, che quindi scatterà dalla prima fila, mentre dalla seconda ci saranno le Hyundai di Augusto Farfus e Gabriele Tarquini.



Gara 2 della WTCR Race of China è in programma alle 14;30 locali, mentre Gara 3 sarà alle 15;50.

The post Michelisz in DHL Pole Position per Gara 2 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.