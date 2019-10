Michelisz in pole per Gara 2

Norbert Michelisz ha conquistato la pole position della griglia invertita di Gara 2 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Suzuka, dove nella seconda qualifica ha sofferto parecchio chiudendo 10°.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse sarà così davanti a tutti con la propria i30 N TCR, avendo la possibilità di prendere punti importanti per il campionato.



“Ho limitato i danni perché nella prima qualifica non sono andato benissimo e l'obiettivo era fare meglio nella seconda accedendo alla Q2 - ha detto l'ungherese – Abbiamo modificato alcune cose sulla macchina e hanno funzionato, siamo riusciti ad arrivare in Top10. Sinceramente era il massimo che si poteva fare, purtroppo le prestazioni non sono un gran che e non ci hanno permesso di fare di più".



Anche Rob Huff (SLR VW Motorsport - Golf GTI TCR) è in corsa per il successo, dato che partirà in prima fila, mentre la seconda sarà occupata da Gabriele Tarquini e Kevin Ceccon con le rispettive Hyundai ed Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.

