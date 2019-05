Michelisz in TV prima della WTCR Race of Slovakia

Norbert Michelisz è stato ospite in TV del programma Markiza di Tele Rano per promuovere la WTCR Race of Slovakia.

Assieme al direttore marketing dello Slovakia Ring, il pilota della BRC ha parlato di varie cose che riguardano il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



Michelisz lo scorso anno vinse Gara 3 della WTCR Race of Slovakia e da domani proverà a ripetersi.

