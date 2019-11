Michelisz: “L’incidente della Q1? Meglio andare oltre”

Norbert Michelisz ha perso la possibilità di lottare per la DHL Pole Position nella Seconda Qualifica della WTCR Race of Macau.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse era già in Q2 nei minuti finali della Q1, quando si è trovato davanti l'Audi RS 3 LMS di Gordon Shedden ad ostacolarlo dopo che questo era finito a muro; l'ungherese non ha potuto evitare la collisione danneggiando sensibilmente la propria Hyundai i30 N e tornando mestamente a piedi ai box.



“Le qualifiche di oggi sono state deludenti - ammette Michelisz, secondo tra i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO - Avevamo la macchina per andare in Q2 e probabilmente lottare per la Top5, ma a Macao queste cose possono accadere e lo devi sapere. La strategia era avere Gabriele Tarquini davanti per sfruttarne la scia e nei due tentativi era andata bene, ma stavo prendendo spazio per il terzo, quando alla curva 18 - che è cieca - Shedden è andato a muro e io non ho potuto evitarlo".



“La cosa importante ora è capire come migliorare. In Gara 1 abbiamo una buona chance di prendere punti, così come in Gara 2 e 3, dove partirò 12°. Ovviamente non è un bel piazzamento, ma c'è la possibilità di prendere punti e questo è importante qui".



Shedden ha invece chiuso qui il weekend per i troppi danni riportati nel botto.

