Michelisz non si arrende

Norbert Michelisz non ha iniziato benissimo la stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup e il weekend che lo aspetta in Ungheria non si preannuncia dei migliori.

Nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse si è ritrovato indietro nel gruppo dopo le Qualifiche 2, con una i30 N TCR che ha sofferto parecchio.



“Non bisogna arrendersi - ha dichiarato Michelisz - Probabilmente sono nella posizione più difficile perché il mio obiettivo sarebbe vincere la gara. Già a Marrakech abbiamo però visto che faticavamo ad entrare nella Top10 in qualifica. Sulla carta l'Hungaroring è più adatto a noi, però sono un po' pessimista sulle chance di vittoria".



L'ungherese vanta in carriera le vittorie nel WTCC in casa nel 2012 e nel 2015.



"Darò certamente il 100% per ottenere il massimo, spero di essere comunque in Top10 nella Seconda Qualifica alla peggio. Se si parte in una buona posizione nella griglia invertita posso difendermi. Conosco le difficoltà e i segreti di questa pista, ma anche le basse possibilità di salire sul podio o vincere".

