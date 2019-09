Michelisz nuovo leader della #RoadToMalaysia

Norbert Michelisz ha soffiato la leadership ad Esteban Guerrieri nella #RoadToMalaysia del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha vinto Gara 2 della WTCR Race of China domenica issandosi al comando della classifica di campionato con 16 punti di vantaggio sull'argentino, mentre Yvan Muller (vincitore due volte al Ningbo International Speedpark) è terzo.



"Ci sono ancora nove gare ed essere primi ora non significa molto perché con 60 o 70 punti in un weekend le cose possono cambiare in fretta - ha detto l'ungherese - Non considero affatto tagliati fuori i piloti che sono sesti o settimi ora in classifica. Ovviamente preferirei essere davanti, ma lo sappiamo tutti che la strada è ancora lunga".

