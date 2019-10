Norbert Michelisz predica calma in vista della WTCR JVC KENWOOD Race of Japan, nonostante sia 15 punti avanti nella lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'ungherese ha superato Esteban Guerrieri dopo la WTCR Race of China e ora tornerà a bordo della sua Hyundai i30 N a Suzuka per difendere il primato, senza però esaltarsi troppo.



"Ci sono ancora 9 gare ed essere primi ora non conta nulla - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Anche Yvan Muller abbiamo visto che ha conquistato tanti punti, manca ancora parecchio e non considero tagliato fuori chi al momento è quinto, sesto o settimo. Chiaramente, è meglio essere davanti, però manca ancora molto".



Assieme a Tom Coronel, Michelisz è l'unico della #WTCR2019SUPERGRID che ha vinto sul Suzuka Circuit East Course.

