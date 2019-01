La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car cup presented by OSCARO vedrà Nobert Michelisz affrontare una grande sfida contro 7 Campioni del Mondo.

Il pilota della Hyundai prosegue la sua avventura al volante della i30 N TCR con Nicky Catsburg ed Augusto Farfus, più il Campione del RallyCross Johan Kristoffersson, ingaggiato dalla Sébastien Loeb Racing per guidare la Volkswagen Golf GTI.



"Penso di essere davanti alla più grande sfida della mia carriera - ha scritto su Facebook l'ungherese - Non vedo l'ora di iniziare".



Nonostante le difficoltà, Michelisz è uno dei favoriti e si presenterà carico al via dopo i test svolti in Portogallo prima di natale.



“Tutti sanno che nel 2018 la Hyundai i30 N TCR era forte e i risultati ottenuti da me e da Gabriele Tarquini lo testimoniano. Nel 2019 proseguiremo a combattere per il primato, ora conosco bene la macchina, dopo i test e la scorsa stagione ho imparato molto e quindi possiamo migliorare sempre più".

The post Michelisz pronto per la grande sfida del WTCR 2019 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.