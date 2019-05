Michelisz ringrazia Farfus per il podio

Norbert Michelisz ha ringraziato Augusto Farfus per avergli ceduto il podio di Gara 3 a Zandvoort per continuare a lottare per il titolo del WTCR / OSCARO.

Il brasiliano era terzo con la sua Hyundai i30 N, ma sul traguardo ha ceduto strada all'ungherese che lo ha seguito per tutta la gara.



“Qui dovrebbe esserci Augusto Farfus al posto mio, si era meritato il podio, ma era stato deciso che avrei dovuto superarlo e ho avuto la fortuna di poterlo fare. Alla fine ringrazio lui e il team", ha detto il pilota della BRC.

