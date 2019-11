Michelisz tifa per gli ungheresi in azione nell’ERC

Norbert Michelisz ha voluto fare l'in bocca al lupo ai piloti del FIA European Rally Championship che saranno in azione al Rally Hungary dell'8-10 novembre.

L'ungherese, secondo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, farà il tifo per i suoi connazionali a Nyíregyháza aspettandosi molte sorprese.



“Nei rally conoscere le PS è importantissimo e sarà una grande occasione per gli ungheresi di vincere - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - So quanto questo rally è fondamentale per loro e mi aspetto che ci siano sorprese fra questi ottimi piloti, cui faccio i miei auguri".



Michelisz è cresciuto con i videogiochi online sulle corse prima di approdare al FIA World Touring Car Championship nel 2010. Nel 2017 ha combattuto per il titolo WTCC e oggi a 35 anni non esclude un cambio di categoria per il futuro.



“Ho avuto modo di vedere il Mecsek Rallye per le strade di casa mia e mi sono sempre divertito. QUando ero più giovane pensavo di diventare rallista dato che mio zio correva nel rallycross e in questa disciplina, poi la vista ha scelto altre strade per me. Nel futuro immediato non penso di cambiare, ma fra un paio di anni chi lo sa... perché no?"



L'ERC e il WTCR / OSCARO sono entrambe serie promosse da Eurosport Events.



Cliccate quiper scoprire di più sull'ERC.

