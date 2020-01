Michelisz torna all’università

Norbert Michelisz, Campione del WTCR, è recentemente tornato all'università di Pécs nella sua Ungheria.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse si era laureato nella facoltà di tecnologia Mihály Pollack nel 2006, prima di completare un percorso anche in Economia e un Master in Scienza delle Finanze nel 2011.



Michelisz è stato ad UnivTV parlando con Adrienn Gáspár della sua storia.



Cliccate quiper vedere il video.



Foto: UnivTV

