Norbert Michelisz punta ad ottenere un bel risultato nel prossimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Ungheria.

L'idolo locale è reduce dalle Top10 centrate nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco, ma a Marrakech non è salito sul podio e all'Hungaroring (26-28 aprile) vuole assolutamente farlo.



“Per me è stato un weekend difficile - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Partire 15° per Gara 2 e 3 su una pista cittadina dove è dura superare non è semplice, ma le prestazioni sono state consistenti e abbiamo preso punti importanti. Proveremo a migliorare in Ungheria".

The post Michelisz: “Voglio migliorare in Ungheria” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.