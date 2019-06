Michelisz: “Volevo che la prima vittoria arrivasse al Nordschleife”

Norbert Michelisz ha conquistato la sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019 al Nürburgring Nordschleife dopo 13 gare in cui aveva dovuto attenderla.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse si è imposto in Gara 1 con la sua i30 N TCR conquistando il quarto podio dell'anno dopo che non era riuscito a sfruttare la DHL Pole Position in Ungheria per trionfare.



Il Nordschleife è un circuito unico e primeggiare nella #WTCR2019SUPERGRID era il suo sogno.



“Sono assolutamente felicissimo per questo successo, era da un paio di volte che lo sfioravo e alla fine ho avuto l'occasione buon al Nürburgring, è incredibilmente fantastico - ha detto l'ungherese, che alla prima curva ha superato Esteban Guerrieri tenendoselo dietro per tutto l'evento - Si è deciso tutto al via, ho visto Esteban pattinare e quindi mi sono infilato all'interno".

