Tom Coronel, protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup, assieme a suo fratello Tim ha centrato il suo miglior risultato alla Dakar chiudendo 27° assoluto.

L'olandese è sopravvissuto ad un capottamento nel corso dell'ultima settimana di gara in Arabia Saudita, che lo ha visto con il gemello al volante del buggy 3.0 litri soprannominato "The Beast".



“Il nostro obiettivo era terminare attorno alla Top20 - ha detto Coronel - Con "The Beast" era possibile e avevamo questa ambizione con fiducia. Ci sono stati alcuni problemini, ma di fatto è stata la miglior Dakar per noi, sia in termini di risultato che nell'evitare guai più seri. Peccato per il capottamento, dopo quell'episodio molti hanno avuto problemi e avremmo potuto fare di più, ma fa parte del gioco, anche se un errore comunque scoccia un pochino. Mi sono divertito tantissimo e abbiamo il potenziale per fare anche di più".



Tim ha aggiunto: "Ci siamo divertiti tantissimo ancora una volta. Siamo arrivati con poco allenamento con la macchina, ma "The Beast" è stata forte e potente. Il duo Coronel ha dato ancora spettacolo, una avventura incredibile. Sono orgoglioso del team, ora pensiamo al 2021".

The post Miglior risultato alla Dakar per i gemelli Coronel appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.