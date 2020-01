Migliori prestazioni per la nuova Cupra

La nuova CUPRA León TCR avrà migliori prestazioni rispetto al modello precedente, come assicurano dalla Spagna.

La vettura è già disponibile in pre-ordinazione e vanterà una nuova carrozzeria, distribuzione dei pesi e efficenza aerodinamica incrementata dopo i test di sviluppo svolti in Italia, Portogallo e Spagna.



"Cupra è sempre stata pioniera nel mondo del motorsport - ha dichiarato il direttore Jaiem Puig - Siamo stati i primi a sviluppare la prima TCR e con questa novità vogliamo mostrare le nostre intenzioni di ridefinire il mondo delle corse e fare un salto in avanti nelle strategie aziendali con il commercio online".



Nel 2019 sono stati Comtoyou DHL Team CUPRA Racing e PWR Racing ad utilizzare le Cupra nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, con Mikel Azcona vincitore nella WTCR Race of Portugal che ha sfiorato il titolo rookie. Per lo spagnolo sono giunti anche quattro podi, mentre il suo compagno di squadra Daniel Haglöf ed Aurélien Panis (Comtoyou) ne hanno centrato uno solo.



La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup comincerà a Marrakech, in Marocco, il weekend del 3-5 aprile.



La prima WTCR Race of Spain è invece prevista al MotorLand Aragón il 3-5 luglio.

