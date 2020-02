Monteiro alla presentazione della nuova Honda Civic Type R

Tiago Monteiro, pilota Honda del WTCR – FIA World Touring Car Cup, è stato alla JAS Motorsport per la presentazione della nuova Civic Type R stradale.

Le Limited Edition e Sport Line Civic Type R sono state svelate al pubblico nella sede dell'azienda ad Arluno, vicino a Milano, con diversi ospiti dei media che hanno potuto visitare anche la fabbrica di 3.500m² dove vengono preparate le Civic Type R TCR ed NSX GT3 Evo.



La nuova Civic Type R è stata illustrata dall'AD di JAS Motorsport, Alessandro Mariani, e dal TCR Project Leader, Mads Fischer, oltre che da Monteiro, che dal 1998 ha instaurato un rapporto solido col marchio giapponese dai tempi del Supertourenwagen (STW) per poi diventarne pilota ufficiale.



“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Honda per la presentazione della Civic Type R Limited Edition e Sport Line - ha detto Mariani - Da oltre 20 anni lavoriamo con Honda, sia come team ufficiale che ora come partner. Con la Civic abbiamo vinto tanto, è fantastico vedere cosa siamo riusciti a fare nel motorsport con Honda e siamo lieti di aver accolto diversi giornalisti per mostrargli la Civic Type R stradale legata a quella vincente delle piste".

