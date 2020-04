Monteiro avvia una raccolta fondi online per combattere il coronavirus

Tiago Monteiro si è unito ad António Félix da Costa per avviare una raccolta fondi destinata all'acquisto di protezioni mediche per chi combatte la pandemia di coronavirus.

Alle 19;30 (18;30 in Portogallo) ci sarà una gara nella quale ognuno potrà dare il suo contributo: "Siamo tutti a casa ed è anche il modo migliore per promuovere questi prodotti e l'iniziativa, per questo invito tutti a fare il possibile", ha detto Monteiro.



Monteiro e Da Costa cominceranno la promozione della gara di solidarietà di questa sera già dal mattino, con diversi piloti reali e virtuali che hanno aderito.



Le donazioni si possono effettuare tramite Gofund.me al link: https://www.gofundme.com/f/FriendsFundRaceAFC13TM18

