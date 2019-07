Monteiro: “Bello tornare in azione”

Tiago Monteiro ha chiuso 15° nelle Libere 2 della WTCR Race of Portugal.

Il portoghese aveva ottenuto lo stesso risultato anche nella sessione di ieri, dimostrandosi in forma con la sua Honda Civic Type R TCR.



“E' bello tornare in azione a Vila Real, specialmente dopo quello che ho passato - ha detto il pilota della KCMG, che lo scorso anno dovette saltare l'evento per l'infortunio patito nell'incidente del 2017 - Sto trovando il ritmo e la confidenza con la macchina, è la prima volta che guido una TCR qui ed è tutto molto diverso. E' un po' più lenta, ma più difficile da gestire perché si muove parecchio, è una bellissima sfida, molto emozionante".

