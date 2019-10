Monteiro carica Tassi

Tiago Monteiro ha dovuto rincuorare il suo compagno di squadra Attila Tassi dopo l'amarezza da lui patita nella WTCR Race of Portugal.

A Vila Real il 20enne era in testa, ma un problema meccanico lo ha fatto scivolare nelle retrovie e il portoghese ne ha approfittato per andare a vincere davanti al suo pubblico, pur riconoscendo la bravura dell'ungherese.



“Sono quei momenti molto difficili da accettare - ha detto Monteiro - Sono capitati anche a me a volte in carriera, fanno parte dello sport, ma servono anche per formarti caratterialmente e motivarti. Devi tornare carico, so benissimo che non sono belli quando accadono, ma dopo qualche settimana sei uno sportivo migliore e cresci anche come persona. E' una cosa che ho imparato nella mia carriera, siamo esseri umani ed è normale soffrire per questo".



“Attila è molto giovane, un ragazzo fantastico e molto veloce nonostante la sua esperienza limitata. Penso che possa esplodere, è un talentino incredibile. Cresce molto ogni volta, non solo per quello che è successo a Vila Real, dove non poteva fare molto. Sono emozioni che restano con lui".

