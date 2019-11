Monteiro carico per Macao

Tiago Monteiro è dal 2016 che non corre a Macao ed è particolarmente carico in vista del weekend del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Guia.

Il portoghese ha infatti saltato le ultime due edizione dell'evento per l'incidente del settembre 2017, ma ora è pronto per tornare in azione con la sua Honda.



“Macao è un posto speciale per me, ha un collegamento con il Portogallo e nel 2012 centrai il primo podio nel WTCC con la Honda Civic. 4 anni dopo vinsi a bordo della Civic Type R TCR, da allora non ho più corso lì, ma ho esperienza grazie agli anni con le monoposto e non penso ci metterò molto ad avere un buon rendimento - ha commentato il pilota della KCMG, reduce dalla pole nella seconda qualifica della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan e del podio in Gara 1 - Dopo il Giappone è chiaro che la macchina va forte sia sull'asciutto che sul bagnato, quindi voglio il miglior risultato possibile".

