Monteiro centra la vittoria alla 24h del Nürburgring

Tiago Monteiro ha centrato il successo in Classe TCR nella ADAC TOTAL 24h-Rennen del Nürburgring Nordschelife.

Dopo l'incidente di cui era stato protagonista nei test del settembre 2017 e un lungo e duro rientro nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, il portoghese ritrova il successo con il Team Castrol Honda Racing in Classe TCR.



“Sono felicissimo di aver vinto la categoria - ha detto il pilota della Honda, che ha condiviso il volante con Dominik Fugel, Markus Oestreich e Cedrik Totz - La 24h del Nürburgring è una delle gare endurance più famose al mondo e di fatto per me è stato un weekend lunghissimo, dato che mi sono dovuto fare anche quelle del WTCR. Fisicamente è stato impegnativo, ma abbiamo avuto un bel passo nonostante alcuni problemi tecnici ci abbiano costretto a tornare ai box. Il team ha fatto un lavoro fantastico nel sistemare tutto, ringrazio Castrol e Honda Germany per aver supportato il progetto e avermi coinvolto, la Fugel Sport ha lavorato alla grande fra le gare di allenamento del VLN e questa settimana. In squadra si respirava una grandissima atmosfera e ognuno ha fatto la sua parte".

