Monteiro chiude la stagione del ritorno con tanti punti

Tiago Monteiro ha chiuso la sua stagione del rientro prendendo punti in due gare su tre nella WTCR Race of Malaysia.

Al super-finale di Sepang dello scorso weekend, il portoghese ha terminato l'avventura che lo vedeva rientrare dopo l'incidente del 2017. Nel 2019 ha anche vinto Gara 3 in Portogallo (casa sua), finendo in Top20 nella classifica piloti.



“Ho terminato l'anno con punti pesanti nonostante le condizioni difficili, penso sia stato un bel finale - ha commentato il pilota della KCMG - La Honda è bella da guidare sotto l'acqua e come avete visto ha realizzato il giro più veloce sempre. In Gara 1 sono stato tamponato da Catsburg e lo sterzo si è piegato, ma ho proseguito perché avevo gomme full wet e ne avrei comunque tratto vantaggio. Purtroppo però mi sono ritirato poco dopo. Gara 2 era molto bagnata, mentre in Gara 3 ho rimontato 7 posizioni".

