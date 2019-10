Monteiro: “Complimenti ai meccanici per il grandissimo lavoro”

Tiago Monteiro ha voluto ringraziare i meccanici della KCMG per aver ricorstuito la sua Honda Civic Type R TCR nel paddock di Suzuka in tempo per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Il portoghese era stato protagonista di un brutto botto nella WTCR Race of Ningbo, con la squadra di Hong Kong che ha dovuto sostituire il telaio.



“L'impatto era stato veramente fortissimo, ma fortunatamente non ha avuto effetti su di me a livello fisico - ha detto Monteiro - Da un lato la mia auto ne è uscita parecchio danneggiata, ho un telaio nuovo in questo weekend. E' stato un lavoro duro per i miei meccanici, sono venuti qui prima per preparare tutto. Ora siamo a posto, ho una squadra antastica e spero vada tutto bene domani".



Monteiro scenderà in pista dalle 8;30 alle 9;15 locali per le FP1



Foto: Eurosport

