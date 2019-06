Monteiro correrà la 24h del Nürburgring

Tiago Monteiro sarà in azione alla 24h del Nürburgring, in programma sul mitico Nordschleife il weekend del 22-23 giugno.

Tornato a correre dopo 415 giorni di stop dovuti al bruttissimo incidente di cui era stato protagonista nei test del settembre 2017 in Spagna, il portoghese è stato ora inserito nell'equipaggio del Team Honda ADAC Sachsen per la gara endurance sui monti Eifel.



Monteiro condurrà una Honda Civic Type R TCR condividendo il volante con Markus Oestreich, Dominik Fugel e Cedrik Totz, dopo che nei giorni precedenti all'evento sarà protagonista della WTCR Race of Germany con la medesima macchina preparata dal team KCMG.



“Sono felicissimo di correre per la prima volta questa leggendaria 24h - ha dichiarato il pilota di Porto - Il Nürburgring è una delle piste più difficili al mondo e sono grato ad Honda Germany per avermi concesso questa opportunità".



Per la Honda sarà la prima partecipazione in veste ufficiale alla 24h-Rennen dell'Inferno Verde, divenuta realtà grazie al supporto dello storico partner Castrol e dell'italianissima JAS Motorsport, che oltre a costruire la Civic garantirà il supporto tecnico.



Oltre a Monteiro, gli altri volti del WTCR / OSCARO che correranno in Germania saranno Nicky Catsburg, Tom Coronel e Frédéric Vervisch.

