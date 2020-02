Tiago Monteiro ha grandi ambizioni per la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il portoghese lo scorso anno vinse la WTCR Race of Portugal al rientro dopo il lungo infortunio, per cui ora vuole puntare al successo assoluto.



"Dopo il periodo invernale mi sento ricaricato e non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione - ha detto il pilota Honda - Concentrazione, dedizione e determinazione saranno le cose che non dovranno mancare nella lotta per il titolo".

The post Monteiro determinatissimo per il 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.