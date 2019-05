Monteiro: “Dimentichiamo i momenti difficili”

Tiago Monteiro non ha avuto un grande weekend nella WTCR Race of Hungary e allo Slovakia Ring punta a rifarsi.

All'Hungaroring il portoghese non è mai andato a punti, per cui per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO del prossimo fine settimana vuole il riscatto.



“Dopo un inizio promettente in Marocco, in Ungheria non siamo riusciti a massimizzare il potenziale della nostra Honda Civic Type R, ma ci siamo già messi alle spalle tutto e prendiamo questa lezione per poter fare meglio in Slovacchia - ha detto il pilota della KCMG - Mi piace la pista, è impegnativa e veloce, sono sicuro che potrò tirare fuori il massimo dalla macchina con le mie capacità, anche perché qui ho già vinto in passato. Il risultato conterà parecchio per tutti, abbiamo visto che nella seconda qualifica siamo in 20 in un secondo, per cui sarà una lotta serratissima".

