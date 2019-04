Monteiro: “E’ come se non avessi mai smesso”

Tiago Monteiro è stato competitivo e si è sentito a proprio agio in Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il portoghese rientrava a 19 mesi dall'incidente che lo ha tenuto fermo, ma nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco ha perso la prima fila solo per 0"2 in qualifica e ha portato la sua Honda Civic Type R TCR sesta al traguardo.



“E' come se non avessi mai smesso, mi sono sentito benissimo - ha detto il pilota della KCMG - Il team ha lavorato duro e bene, il sesto posto è un bel modo per cominciare la stagione. Avevo molti dubbi prima del weekend, la gente si chiedeva se fossi a posto, ma per me è tutto normale. Era esattamente quello che speravo accadesse. Purtroppo in qualifica ho incontrato traffico, mentre in gara ho inseguito i leader e penso che si possa fare meglio domani".

