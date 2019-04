Monteiro felice di smentire gli scettici

Tiago Monteiro è stato competitivo nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco e questo lo ha aiutato a smentire gli scettici che non credevano in un suo ritorno dall'incidente del 2017.

Il portoghese è pure riuscito ad andare a punti per la prima volta nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e a conquistare la Q3 nella Seconda Qualifica.



“Marrakech è stato un bel weekend e abbiamo provato che possiamo giocarcela coi migliori. Abbiamo ottenuto un buon risultato, anche se in Gara 3 non è andata gran che. Abbiamo comunque tutto per essere forti anche in Ungheria", ha detto il pilota della KCMG.

