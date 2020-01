Tiago Monteiro continuerà a correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup dopo il tremendo incidente che lo mise K.O. nel 2017 e il suo ritorno ad una stagione intera nel 2019.

Dopo aver vinto in Portogallo l'anno scorso, il pilota della Honda Racing ha rinnovato con la Casa giapponese anche per il 2020 assieme a Néstor Girolami, Esteban Guerrieri ed Attila Tassi.



"Non ero tornato per correre solo un anno - ha detto il 43enne di Porto - Tutti gli sforzi che ho fatto a livello fisico e neurologico sono stati compiuti proprio per essere di nuovo in grado di gareggiare. Ho fatto tutto il possibile nel minor tempo, se non avessi avuto questo obiettivo sicuramente ci avrei messo di più".



"Volevo essere competitivo, dato che avevo lasciato mentre ero in lotta per il titolo. L'anno scorso non è stato possibile farlo, ma ora voglio cominciare la stagione nel miglior modo possibile. La gente mi vede ancora come uno forte e in cuor mio so di potercela fare".



Monteiro salirà quindi sulla Honda Civic Type R TCR nei 10 eventi previsti, dopo una stagione dove tutto sommato è andato pure bene.



“La vittoria in Portogallo e la pole position in Giappone sono state le sensazioni migliori che abbia mai provato in carriera e voglio ottenerne molte altre quest'anno".

The post Monteiro: “Non ho mai pensato di tornare solo per un anno” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.