Tiago Monteiro pensa positivo in vista della WTCR Race of Portugal di domani.

L'idolo locale era 12° in Gara 1, quando una collisione con Gabriele Tarquini lo ha messo K.O. in quello che era il suo rientro davanti ai propri tifosi.



“Tutti siamo convinti che siano stati fatti miglioramenti, personalmente penso che ci sia ancora molto da fare e spero di migliorare - ha detto il pilota della Honda-KCMG - Sono molto motivato e fiducioso che la macchina non sia paragonabile alle altre, penso positivo per domani, ma vediamo".



"Chiaramente non è andata come speravamo, ma le corse sono così. Sono felice di essere tornato a combattere con i migliori e faccio i complimenti a tutti. Correre qui è sempre una grande sfida, mettere insieme il giro migliore senza fare errori è dura. Alla fine posso dirmi contento di aver chiuso 14° in griglia, ma sappiamo che possiamo fare un po' di più. Da Marrakech soffriamo, con KCMG stiamo lavorando per trovare una soluzione ai nostri problemi".



“Passo dopo passo cresciamo, farlo su un tracciato così duro come questo è ottimo, in gara stavo andando bene e il passo migliorava sempre più. Il giro successivo avrei fatto il joker lap, ma Gabriele in uscita dal suo ha allungato la frenata ed è andato dritto contro di me. Su una pista cittadina succede di tutto, anche cose come queste e ci sta".



“In generale, sono contentissimo di essere qui, davanti ad un pubblico fantastico che mi sostiene. Non aver corso nel 2018 mi dà ulteriore spinta, mi sto godendo ogni momento".

The post Monteiro pensa positivo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.