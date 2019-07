Monteiro ripensa al 2016

Tiago Monteiro ha in mente ricordi vivi del 2016 quando corse davanti ai suoi tifosi.

Nel weekend della WTCR Race of Portugal di Vila Real, il portoghese torna di nuovo in azione per il proprio pubblico dopo che nel 2018 era stato costretto a saltare l'evento per i postumi dell'incidente del 2017.



“Mi è sempre piaciuto correre a Vila Real perché i tifosi qui sono i più passionali e calorosi del mondo - ha detto il pilota della Honda-KCMG - La vittoria del 2016 fu il momento più bello della mia carriera, con migliaia di persone ai piedi del podio che cantavano l'inno nazionale. Sarebbe incredibile ripeterlo anche ora, ma sinceramente bisognerà vedere come andremo in qualifica. Come team abbiamo fatto passi avanti al Nürburgring e se continueremo così andrà bene, ma con 50kg di compensation weight sarà difficile".

