Monteiro spiega il podio perso a Suzuka

Tiago Monteiro ha spiegato come ha fatto a perdere il podio in Gara 3 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Giappone.

Dopo il terzo posto di Gara 1 nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, il portoghese si era piazzato uguale anche in Gara 3, ma l'errore che lo ha fatto scivolare indietro è avvenuto quando - dietro la safety car - il pilota della KCMG è rientrato ai box pensando che la gara fosse terminata, anziché tagliare il traguado dell'ultimo giro.



Una volta compreso lo sbaglio, Monteiro ha tagliato la corsia box per rientrare in pista, ma a quel punto sia Kevin Ceccon che Thed Björk gli erano già passati davanti.



“E’ stato un errore di comunicazione – ha spiegato il portacolori Honda – Pensavo fosse già l’ultimo giro e sono rientrato ai box, per cui Kevin mi ha passato. E’ stato strano perché mancava un giro ed è entrata la safety car, una decisione strana da capire”.



"Siamo stati i migliori delle Civic in Gara 2 e anche ottimi in Gara 3, ma ho voluto aiutare Esteban Guerrieri e mi sono fatto superare. Lui è un pilota Honda come me, sono d’accordo per i giochi di squadra non essendo in lotta per il campionato, quindi lo aiuto volentieri”.

