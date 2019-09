Monteiro sta bene dopo l’incidente in Cina

Tiago Monteiro è uscito illeso dall'incidente di Gara 3 della WTCR Race of China, quando ha colpito violentemente il muretto dei box.

La Honda Civic Type R TCR del pilota KCMG è stata tamponata sul rettilineo da Mehdi Bennani ed è piombata contro le barriere distruggendosi, ma fortunatamente senza conseguenze per il portoghese, che è reduce dal botto del 2017 che gli è costato tutta l'itera stagione scorsa.



"Sto bene e questa è la cosa migliore che posso dire del weekend - ha detto Monteiro uscito dal centro medico dopo la visita da parte del dottore FIA, Christian Wahlen - E' stato un bell'impatto, ma fortunatamente non ho riportato nulla".



Monteiro si era ritirato anche in Gara 2 in seguito ad un contatto con Benjamin Leuchter, finito contro al muro con la sua Volkswagen Golf GTI mentre Tiago era riuscito a galleggiare sulla ghiaia.



"In tutte e tre le gare sono stato tamponato più e più volte, questo scoccia parecchio", ha aggiunto il portacolori Honda.

