Monteiro torna al Ring

Tiago Monteiro è rientrato con ottime prestazioni nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco e nel weekend correrà la DMV 4-Stunden-Rennen del VLN al Nürburgring Nordschleife.

Il portoghese tornava nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo l'incidente del 2017 e a Marrakech si è piazzato sesto in Gara 1 e 4° in Q3 lottando per la DHL Pole Position di Gara 3.



Ora il pilota della Honda tornerà in Germania per continuare a guidare la Honda Civic Type R TCR.



“Sono stato molto contento delle velocità della mia auto in Marocco e delle mie prestazioni perché ho dimostrato di essere tornato alla normalità sentendomi alla grande", ha commentato il portacolori della KCMG.



Al Nürburgring Nordschleife oltre a Monteiro ci sarà pure Benjamin Leuchter con la Volkswagen Golf GTI TCR della Max Kruse Racing.

