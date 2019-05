Monteiro torna dove tutto è cominciato

Tiago Monteiro torna a correre sul luogo dove tutto è cominciato per lui.

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO fa tappa a Zandvoort nel weekend, ossia il luogo dove il portoghese fece il suo debutto nel turismo nel 2007 centrando un quarto e un nono posto nelle gare del FIA World Touring Car Championship.



“Zandvoort è uno dei circuiti più importanti della mia carriera dove debuttai 12 anni fa - ha detto il pilota della Honda-KCMG - Dopo riuscii a centrare la pole position in TCR Benelux, ma non ebbi più molte occasioni di correrci con auto a trazione anteriore. La Honda qui ha dei bei recordi, il che è ottimo per noi dato che veniamo da un evento dove non siamo riusciti a prendere ci che volevamo. Tutti stanno lavorando duramente per il riscatto".

