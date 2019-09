Morgan sogna il WTCR

Alex Morgan sogna di correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in futuro.

L'inglese, protagonista del TCR Europe quest'anno, attualmente è 15° in classifica dopo il round di Barcellona.



“Sarebbe un sogno correre nel WTCR, chi lo sa se in futuro ci riuscirò - ha detto il pilota della Cupra - Se si presentasse l'occasione, non ci penserei molto ad accettare! In due weekend con la Cupra sono salito sul podio due volte, quindi prima voglio finire bene la stagione. Ho perso tanti punti per strada nei primi tre eventi e quindi non posso lottare per il titolo, ma vorrei tornare qui e riprovarci".

