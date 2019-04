Yvan Muller mette in guardia tutti per il primo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il 4 volte Campione WTCC conosce molto bene il Circuit Moulay El Hassan teatro della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco e sa che non ci sono margini di errore.



“No, assolutamente - ha detto il francese - Finisci dritto a muro al primo sbaglio, è sicuramente una delle piste più impegnative del calendario ed è un inizio tostissimo per tutti".



Muller salirà sulla Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing assieme a Thed Björk.

The post Muller avverte: “Occhio ai muretti di Marrakech!” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.