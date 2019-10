Muller, dalla gioia di Ningbo alla delusione di Suzuka

Yvan Muller è sceso da -16 a -48 punti dalla vetta piloti del WTCR / OSCARO dopo una durissima WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Il portacolori di Cyan Racing Lynk & Co era giunto a Suzuka forte del doppio successo nella WTCR Race of China, ma un incidente nella Prima Qualifica ha danneggiato la sua 03 TCR relegandolo nelle retrovie.



Il francese ha rimontato dal 27° all'11° posto in gara 1, per poi piazzarsi 17° nella Seconda Qualifica e risalire al 14° posto nelle restanti corse.



“Ovviamente non era il risultato che volevamo per questo weekend - ha detto Muller - Ho già la testa alla prossima gara di Macao".



Esteban Guerrieri ora è davanti a Norbert Michelisz nella #RoadToMalaysia per 6 punti, con Thed Björk terzo a -34 e Muller quarto.

