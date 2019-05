Yvan Muller ha avuto un weekend molto difficile assieme ai suoi compagni di marchio Lynk & Co, Thed Björk, Yann Ehrlacher ed Andy Priaulx nella WTCR Race of Slovakia.

Le auto di Geely Group Motorsport hanno sofferto tantissimo nelle gare slovacche del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO faticando ad andare a punti.



"Era il massimo che potessimo fare, salvando tutto - ha detto Muller, 11° in Gara 1 e 2 - Era la prima volta per noi con questa macchina in Slovacchia e il peso e la riduzione di potenza non ci hanno sicuramente aiutato".



Björk ha ottenuto lo stesso piazzamento in Gara 3, ammettendo che ci sarà parecchio da fare in vista della WTCR Race of Netherlands.



“E' stato un weekend difficile dove perdevamo tanto sui rettilinei - ha detto lo svedese - Avremo solo un paio di giorni per riposarci prima di Zandvoort, ci aspettano delle lunghe nottate".



Ehrlacher e Priaulx non sono invece riusciti ad andare a punti.

The post Muller: “Ho salvato il salvabile” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.