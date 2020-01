Muller: “La Lynk & Co può andare ancora più forte”

Yvan Muller è convinto che la Lynk & Co 03 TCR potrà essere ancora più forte nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

L'auto di Geely Group Motorsport ha vinto 8 gare l'anno scorso al debutto e il francese ne ha centrate quattro di queste, dunque assieme alla Cyan Racing si aspetta molto per il prossimo campionato.



“Dobbiamo tenere a mente che era solo il primo anno per noi - ha detto Muller - Al debutto non si è mai così forti come il secondo o terzo anno perché non c'è la stessa conoscenza ed esperienza della macchina. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto".



In Malesia il transalpino si è giocato il titolo, chiudendo terzo in classifica piloti dopo una qualifica in salita.



“Ho perso il mio quinto titolo, ma abbiamo vinto quello per i team con una macchina nuova sviluppata con Geely Group Motorsport, è fantastico e ne vado fiero. E' il 12° anno che termino in Top3 in un Mondiale Turismo".

