Muller: “La vittoria di Björk e Lynk & Co mitiga il mio ritiro di Marrakech”

Thed Björk ha regalato alla Lynk & Co la prima vittoria in occasione della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco approfittando del ritiro di Yvan Muller in Gara 3.

A Marrakech il francese era in corsa per ottenere il successo con la 03 TCR di Geely Group Motorsport, ma un problema tecnico lo ha fermato al giro 14, lasciando così il primato allo svedese, che nonostante la pressione da parte di Frédéric Vervisch (Comtoyou - Audi) è riuscito a trionfare.



"Sono molto dispiaciuto per il ritiro dopo aver mostrato ottime cose in qualifica e gara - ha detto Muller - Sono però felice per il team per vittoria e punti presi che ci portano al comando della classifica nonostante Lynk & Co sia al debutto nella serie".

