Muller: “Non è il momento di guardare i numeri”

Yvan Muller è a -16 da Norbert Michelisz nella classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ma il francese non vuole darci peso.

Il francese è tornato in corsa per il titolo grazie alla DHL Pole Position e al doppio successo della Cina, portandosi anche a -1 da Esteban Guerrieri prima della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.



“Dall'esperienza che ho, meglio non fare caso ai numeri oggi - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Farò del mio meglio e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Qui probabilmente soffriremo di più che a Ningbo, ma comunque il circuito è buono per la nostra macchina, che solitamente va bene ovunque. Correndo sulla versione corta, perderemo un po' in termini di potenza, ma può succedere di tutto".

