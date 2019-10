Muller rilancia la lotta per il titolo alla #RoadToMalaysia

Yvan Muller non dà nulla per scontato nella lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il francese si è portato a -16 dal leader Norbert Michelisz grazie alla doppia vittoria nella WTCR Race of China del Ningbo International Speedpark, ma si aspetta che tutto venga deciso a Sepang.



“Siamo ancora lontani e ci sono parecchi punti in palio - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - A Ningbo abbiamo visto che in un weekend con 80 punti possono succedere tante cose. Prima non pensavo al titolo, ero solo per aiutare Thed Björk, ora la situazione è cambiata, per cui stiamo a vedere come finirà".

