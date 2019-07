Muller si assume la colpa per l’errore delle FP2

Yvan Muller ha centrato le barriere nelle Libere 2 della WTCR Race of Portugal assumendosi la colpa dell'errore.

Alla curva 17 di Vila Real il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha sbagliato rompendo un cerchio sulla sua 03 TCR.



“Ho colpito le barriere in una curva veloce, forse sono stato troppo ottimista e sono andato lungo - dice il francese - Bisogna guardare i dati per capire cosa è successo, ma sono sicuro che è colpa mia".

