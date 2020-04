Muller: “Spingerò ancora di più”

Yvan Muller è rientrato nel motorsport più carico che mai e per il 2020 nel FIA WTCR ha intenzione di spingere più che mai.

Alla fine del FIA World Touring Car Championship 2016 il francese aveva annunciato che si sarebbe ritirato, ma dopo una stagione di pausa nel 2018 si è rimesso al volante, perdendo il titolo WTCR per soli 3 punti a Macao.



Lo scorso dicembre a Sepang la storia si è ripetuta, segno che il 50enne della Cyan Racing Lynk & Co è in piena forma, candidandosi a Campione per quest'anno.



"Da quando sono rientrato mi sono reso conto che ho ancora il piacere di correre. Con mio nipote Yann Ehrlacher al mio fianco l'obiettivo diventa farlo crescere e dargli più motivazioni, trasmettendogli la stessa passione mia. Lui mi ha dato una mano ad essere competitivo, lo abbiamo visto l'anno scorso. La Lynk & Co Cyan Racing è la squadra migliore perché tutti sono uniti nello stesso progetto, tra Cina e Svezia. C'è grande motivazione e la voglia di lottare ancora per il Mondiale nel 2020. Il 2019 ha sottolineato l'impegno e la forza di questo team nel primo anno di gare, siamo riusciti ad arrivare al successo dopo pochi test e a combattere per il titolo in soli 12 mesi. Non c'è dubbio che spingeremo ancora di più quest'anno".

