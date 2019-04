Muller sul podio: “Non male per un vecchietto”

Yvan Muller ha centrato il podio In Gara 1 all'Hungaroring oggi pomeriggio.

Dopo averlo perso per due volte a Marrakech, il francese è riuscito nell'impresa piazzandosi secondo fra Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri.



“A Marrakech ero secondo in qualifica per due volte, ma in gara non sono riuscito a centrare il podio - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Qui ci sono riuscito, non male per un vecchietto che si era ritirato due anni fa..."

